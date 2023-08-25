«Ничего нового»: Неудачный запуск «Луны-25» обошелся в 12 миллиардов рублей
Глава Института космической политики Иван Моисеев заявил, что повторный запуск станции на Луну обойдется в пять миллиардов, но не принесет никакой научной новизны.
Неудачный запуск «Луны-25» обошелся стране в 12 миллиардов рублей, повторный будет стоить дешевле, но не принесет никаких научных результатов, заявил в интервью НСН глава Института космической политики Иван Моисеев.
Роскосмос рассмотрит возможность отправки повторной миссии на Южный полюс Луны в 2025-2026 годах. Об этом заявил глава госкорпорации Юрий Борисов на рабочем совещании в НПО им. С. А. Лавочкина — головном разработчике автоматической станции «Луна-25». Он призвал не делать трагедию из незавершенной миссии и продолжать работу по воплощению в жизнь лунной программы. Моисеев признался, что не видит смысла в запуске второй станции.
«Никто не даст даже восьмидесятипроцентной гарантии, что вторая станция сработает. В СМИ появлялась информация, что неудачный запуск «Луны-25» обошелся в 12 миллиардов рублей. По моим оценкам, это близко к тому, что есть в реальности. Одна ракета стоит 1,5 миллиарда, а станция – это более сложная система. По плану она должна была стоить пять миллиардов, но учитывая все переделки, перестройки…стало дороже. Двадцать лет строили. Следующая станция будет уже дешевле, но это все равно где-то пять миллиардов. Технически это все возможно», - рассказал он.
Собеседник НСН подчеркнул, что лунную программу нужно радикально пересмотреть с учетом достижений других стран, включая Китай и Индию.
«Мы «Луну-25» делали 20 лет, за 20 лет все изменилось, включая в целом ситуацию в космонавтике. Китай самостоятельно выполнил всю лунную программу, которую мы планировали до 2035 года. Мы не пытаемся его догнать, пытаемся встать на эту дорогу, но пока не очень удачно. Программу по запуску четырех лунных станций, которая была придумана 20 лет, нужно радикально пересматривать. То, что заложено в программу, не является чем-то новым, а стоит дорого. Сейчас как раз время подумать и разработать новую концепцию, новую программу работы с Луной. Индия успешно посадила аппарат по более сложной программе, тоже обогнала нас. Все это надо учитывать», - резюмировал он.
Авария межпланетной станции «Луна-25» может привести к увеличению финансирования и ускорению реализации лунной программы России, допустил ранее в интервью «Радиоточке НСН» действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков.
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