«Ничего нового»: Неудачный запуск «Луны-25» обошелся в 12 миллиардов рублей

Неудачный запуск «Луны-25» обошелся стране в 12 миллиардов рублей, повторный будет стоить дешевле, но не принесет никаких научных результатов, заявил в интервью НСН глава Института космической политики Иван Моисеев.

Роскосмос рассмотрит возможность отправки повторной миссии на Южный полюс Луны в 2025-2026 годах. Об этом заявил глава госкорпорации Юрий Борисов на рабочем совещании в НПО им. С. А. Лавочкина — головном разработчике автоматической станции «Луна-25». Он призвал не делать трагедию из незавершенной миссии и продолжать работу по воплощению в жизнь лунной программы. Моисеев признался, что не видит смысла в запуске второй станции.