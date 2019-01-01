Аналитик: Пока Грузия не сменит риторику, авиасообщение восстановлено не будет
Исполнительный директор агентства «Авиапорт» в эфире НСН заявил, что Грузия сделает всё, чтобы вернуть российских туристов, а вот Россия налаживать сообщение не спешит.
Авиасообщение между Россией и Грузией будет возобновлено при соблюдении двух условий. Как пишет «Интерфакс», грузинские перевозчики в первую очередь должны рассчитаться по задолженности перед Корпорацией по организации воздушного движения за аэронавигационную деятельность.
Далее, сообщили в Минтрансе РФ, должна быть подготовлена и согласована программа по повышению транспортной авиационной безопасности. И только, когда условия будут выполнены, авиационные власти РФ рассмотрят вопрос допуска грузинских авиакомпаний к перевозкам в российских аэропортах.
Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в эфире НСН заявил, что первое условие может быть выполнено быстро, а вот реализация второго может занять неопределённо много времени.
«Задолженность сопоставима с месячным объемом за авиационные услуги. И эта сумма для компаний вполне подъемна. Если задаться такой целью, то выполнить условия они смогут оперативно. По вопросам обеспечения авиационной безопасности что-то сложно прогнозировать. Если указано, что российские специалисты должны провести аудит на месте, то вся подготовка и согласование займет очень много времени. Полагаю, что и российская сторона не будет испытывать чрезвычайного желания все делать быстро», - отметил эксперт отрасли.
21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ на территорию Грузии. Такие меры были приняты на фоне беспорядков в Тбилиси из-за визита российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия.
Туроператоров и турагентов власти попросили воздержаться от продаж путевок в Грузию.
«С грузинской стороны, на мой взгляд, желания стрелять себе в ногу и ограничивать поток туристов из России, мягко говоря, не просматривается. В стране всегда говорят, что политика - это одно, а туристам там всегда рады. Поэтому с точки зрения авиасообщения, Грузия будет пытаться максимально быстро его восстановить. С российской стороны - это очевидная реакция на фоне митингов в Тбилиси. И до тех пор, пока риторика грузинских властей не изменится, на отраслевом уровне будут находиться факторы, препятствующие восстановлению двустороннего сообщения», - сделал свой прогноз руководитель агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
Глава Минтранса России Евгений Дитрих заявил, что потери авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией, по предварительным расчетам, составят около 3 миллиардов рублей.
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