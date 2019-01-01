Аналитик: Пока Грузия не сменит риторику, авиасообщение восстановлено не будет

Авиасообщение между Россией и Грузией будет возобновлено при соблюдении двух условий. Как пишет «Интерфакс», грузинские перевозчики в первую очередь должны рассчитаться по задолженности перед Корпорацией по организации воздушного движения за аэронавигационную деятельность.

Далее, сообщили в Минтрансе РФ, должна быть подготовлена и согласована программа по повышению транспортной авиационной безопасности. И только, когда условия будут выполнены, авиационные власти РФ рассмотрят вопрос допуска грузинских авиакомпаний к перевозкам в российских аэропортах.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в эфире НСН заявил, что первое условие может быть выполнено быстро, а вот реализация второго может занять неопределённо много времени.

«Задолженность сопоставима с месячным объемом за авиационные услуги. И эта сумма для компаний вполне подъемна. Если задаться такой целью, то выполнить условия они смогут оперативно. По вопросам обеспечения авиационной безопасности что-то сложно прогнозировать. Если указано, что российские специалисты должны провести аудит на месте, то вся подготовка и согласование займет очень много времени. Полагаю, что и российская сторона не будет испытывать чрезвычайного желания все делать быстро», - отметил эксперт отрасли.

21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ на территорию Грузии. Такие меры были приняты на фоне беспорядков в Тбилиси из-за визита российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия.