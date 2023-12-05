Эксперимент «Перепел» стартовал в российском сегменте МКС

Российские участники экспедиции на Международную космическую станцию начали эксперимент «Перепел». Его суть заключается в изучении эмбрионального развития птенцов японского перепела, информирует Роскосмос.

Яйца этих птиц доставлены ранее на орбиту, они развивались в условиях микрогравитации и искусственной силы тяжести. Поддерживать два режима позволяет специальный инкубатор.

Это не первые эксперименты по изучению эмбрионального развития японского перепела с выведением птенцов на земной орбите. Впервые они проводились в 1990-х годах на станции «Мир».