Эксперимент «Перепел» стартовал в российском сегменте МКС

Российские участники экспедиции на Международную космическую станцию начали эксперимент «Перепел». Его суть заключается в изучении эмбрионального развития птенцов японского перепела, информирует Роскосмос.

Яйца этих птиц доставлены ранее на орбиту, они развивались в условиях микрогравитации и искусственной силы тяжести. Поддерживать два режима позволяет специальный инкубатор.

Это не первые эксперименты по изучению эмбрионального развития японского перепела с выведением птенцов на земной орбите. Впервые они проводились в 1990-х годах на станции «Мир».

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В то время у эмбрионов фиксировались патологии в становлении отдельных органов и систем. Новый эксперимент может выявить причины таких нарушений. По его итогам будут созданы фермы для снабжения космонавтов продуктами питания в ходе межпланетных перелетов.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб на орбите предложили художественному руководителю - директору Московского Художественного театра имени А. П. Чехова Константину Хабенскому разыграть сценку, чтобы таким необычным образом поздравить МХТ с юбилеем.

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Фото: nasa.gov
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