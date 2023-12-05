Эксперимент «Перепел» стартовал в российском сегменте МКС
Российские участники экспедиции на Международную космическую станцию начали эксперимент «Перепел». Его суть заключается в изучении эмбрионального развития птенцов японского перепела, информирует Роскосмос.
Яйца этих птиц доставлены ранее на орбиту, они развивались в условиях микрогравитации и искусственной силы тяжести. Поддерживать два режима позволяет специальный инкубатор.
Это не первые эксперименты по изучению эмбрионального развития японского перепела с выведением птенцов на земной орбите. Впервые они проводились в 1990-х годах на станции «Мир».
В то время у эмбрионов фиксировались патологии в становлении отдельных органов и систем. Новый эксперимент может выявить причины таких нарушений. По его итогам будут созданы фермы для снабжения космонавтов продуктами питания в ходе межпланетных перелетов.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб на орбите предложили художественному руководителю - директору Московского Художественного театра имени А. П. Чехова Константину Хабенскому разыграть сценку, чтобы таким необычным образом поздравить МХТ с юбилеем.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru