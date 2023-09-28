«Маска не догнать!»: Россия может уйти из космонавтики из-за финансовых проблем

Россия уйдет из пилотируемой космонавтики, если к 2028 году не построит орбитальную станцию, заявил в интервью НСН глава Института космической политики Иван Моисеев. По его словам, финансирования на данном этапе явно не хватает.

В проекте федерального бюджета на 2024-2026 годы на госпрограмму «Космическая деятельность России» заложены расходы в размере более 800 миллиардов рублей, пишет ТАСС. Так, финансирование программы в 2024 году составит 285,95 миллиарда рублей, в 2025-м — 271,91 миллиарда. В 2022 году по плану было выделено 210,22 млрд рублей. Моисеев призвал пересмотреть проект бюджета с учетом новых обстоятельств.