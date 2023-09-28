«Маска не догнать!»: Россия может уйти из космонавтики из-за финансовых проблем
Глава Института космической политики Иван Моисеев заявил в эфире НСН, что без своей орбитальной станции Россия лишится пилотируемой космонавтики, а финансирования уже не хватает.
Россия уйдет из пилотируемой космонавтики, если к 2028 году не построит орбитальную станцию, заявил в интервью НСН глава Института космической политики Иван Моисеев. По его словам, финансирования на данном этапе явно не хватает.
В проекте федерального бюджета на 2024-2026 годы на госпрограмму «Космическая деятельность России» заложены расходы в размере более 800 миллиардов рублей, пишет ТАСС. Так, финансирование программы в 2024 году составит 285,95 миллиарда рублей, в 2025-м — 271,91 миллиарда. В 2022 году по плану было выделено 210,22 млрд рублей. Моисеев призвал пересмотреть проект бюджета с учетом новых обстоятельств.
«Если смотреть на выделение денег в процентном соотношении – в процентах от бюджета, то поддержка плавно снижается с 1,1% в 2018 году до 0,8 сейчас. Я бы сказал, что средств не хватает, так как нам нужно внепланово строить российскую орбитальную станцию. Это большие затраты, но если мы ее не построим, то тогда Россия лишится пилотируемой космонавтики. Потому что МКС не вечная, она в 2028 году должна заканчивать работу, это последние годы. Если к этому времени у нас не будет своей станции, мы уходим», - объяснил он.
Моисеев напомнил, что авария в рамках лунной программы также требует финансовой компенсации, а инвесторы не спешат в отрасль.
«В связи с аварией в рамках лунной программы тоже требуется дополнительное финансирование. Требуется каким-то образом эту аварию компенсировать, речь идет о дополнительных пяти миллиардах рублей. Только для стабильности отрасли нужно финансирование увеличивать, не говоря уже о развитии. На данный момент величина финансирования со стороны инвесторов очень мала. Надо наладить систему так, чтобы инвесторы были уверены в том, что они хотя бы не потеряют деньги. Космос сейчас во всем мире приносит деньги. Логично ожидать инвестиций, но у нас нет никаких гарантий, Роскосмос на словах говорит, что будем поддерживать, но на практике все сводится к запуску маленьких спутников, где одни траты», - сказал он.
В данных условиях речи о том, чтобы догнать Илона Маска не идет, приходится «выкручиваться с тем, что есть», добавил Моисеев.
«Чтобы гнаться за тем же Маском, это нужно начинать с нуля, десятки лет потребуются. Нужно как-то выкручиваться на том, что у нас есть. Для этого выделенного финансирования явно не будет хватать. Правительству надо внимательнее посмотреть на проект бюджета»,- резюмировал собеседник НСН.
Авария межпланетной станции «Луна-25» может привести к увеличению финансирования и ускорению реализации лунной программы России, допустил ранее в интервью «Радиоточке НСН» действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков.
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