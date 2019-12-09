Экс-замминистра авиации: От кадрового дефицита не спасут даже западные пилоты

Грядущий дефицит пилотов спрогнозировал и экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов. В беседе с НСН он согласился с мнением главы ПЛС и добавил, что уже сегодня госорганы регулирования отстают от утверждённых программ по объемам авиаперевозок.

«Это проблема, которая стоит перед любым авиационным государством. Должна быть на высоком уровне по качеству и своевременная, самое главное, подготовка летного персонала. Потому что толковый летный персонал подготовить невозможно ни за месяц, ни за два. Во-первых, всем государствам мира необходимо вложить ни один миллион долларов для того, чтобы стал второй пилот командиром корабля, во-вторых, это все требует времени. Не перескочишь существующие регламенты, поэтому надо делать все это заранее. К сожалению, я разделяю мнение Мирослава Бойчука, как руководителя профсоюза пилотов, что сегодня как раз у нас наблюдается отставание государственных органов регулирования от тех программ, которые уже утверждены по объемам авиаперевозок на будущее», - заявил он.

В качестве доказательства Смирнов привел показатели почти 20-летней давности, которые свидетельствуют о сокращении в разы сотрудников сферы гражданской авиации. По его словам, России необходимо вернуться в прошлой программе подготовки персонала.

«Например, в 1990 году мы с вами имели в системе гражданской авиации 40 тысяч пилотов. Сегодня же мы имеем только около 16 тысяч. Мы имели техников-инженеров около 100 тысяч, сегодня у нас их в пределах 30 тысяч. Мы были на уровне и США, и всех передовых стран мира, но последнюю четверть века наша гражданская авиация упала и по объемам перевозок, а отсюда и по количеству пилотов, инженеров и техников. Так вот в то время такое огромное количество пилотов готовилось заранее и не было никогда дефицита, потому что все просчитывалось, учебные заведения заряжались на то, что будет через два-три года вперед», - объяснил собеседник НСН.

Экс-замминистра авиации также добавил, что изменить ситуацию не поможет даже привлечение западных пилотов, поскольку те не заинтересованы в работе в России. Смирнов посоветовал прислушаться к заявлениям Бойчука и привлечь его к решению проблемы на федеральном уровне.

«Сейчас государственным органам регулирования, которые этим занимаются, необходимо обратить на это особое внимание, ибо даже тот закон, который принят государственной думой о привлечении западных пилотов, тоже не поможет. Потому что те, квоты, которые имеют авиакомпании не заполнены. Западные пилоты не хотят идти в нашу систему летную, потому что она им не нравится и по социальным пакетам, и по напряженности рабочего времени, и по другим параметрам. Это говорит о том, что мы с вами должны опираться на подготовку собственных специалистов и немедленно. Чтобы с завтрашнего дня государственные органы регулирования обратили очень серьезное внимание на заявление Бойчука, потому что это официальное лицо профсоюзное. Пригласили бы его к себе и обсудили, что и как надо делать и сколько человек надо готовить», - заключил он.

Ранее о причинах кадрового голода в российской гражданской авиации рассказал президент Шереметьевского профсоюза лётного состава Игорь Дельдюжов. В эфире НСН он отметил, что ситуация в этой сфере с каждым годом становится все хуже.

