Экс-глава «Роскосмоса»: ВСУ ударили по объекту ракетного предупреждения на Кубани
ВСУ совершили удар по объекту российской системы предупреждения о ракетном нападении в Краснодарском крае. Об этом сообщил сенатор от Запорожской области, экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
По его словам, на «ключевом элементе системы боевого управления стратегическими ядерными силами» заметны повреждения.
По информации украинских СМИ, на объекте были повреждены антенны радиолокационной станции (РЛС) «Воронеж-ДМ».
Отмечается, что он входит в число стационарных загоризонтных радиолокационных станций большой дальности «Воронеж», которые используются для обнаружения космических и аэродинамических элементов, в том числе баллистических и крылатых ракет.
РЛС «Воронеж» с 2013 года находится в Краснодарском крае в Армавире. «Воронеж-ДМ» имеет дальность до 8 тысяч километров по вертикали и до 6 тысяч километров по горизонту и может контролировать до 500 объектов.
По поручению президента Владимира Путина Генштаб с 6 мая готовился к проведению учений ракетных соединений Южного военного округа и сил ВМФ, в том числе с применением нестратегического ядерного оружия. Сами учения начались 21 мая.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- FT: Венгрия мешает Евросоюзу отправить прибыль от замороженных активов РФ ВСУ
- Боец ММА Дацик проиграл в поединке ирландцу Тернеру раздельным решением
- Экс-глава «Роскосмоса»: ВСУ ударили по объекту ракетного предупреждения на Кубани
- СК возбудил дело после падения части крыши на детей в школе Краснодара
- В Ванадзоре вертолет Пашиняна совершил экстренную посадку на стадионе
- Малькевич: Сбросом воды на ДнепроГЭС Киев пытается замедлить успехи ВС РФ
- Бундестаг: Бербок ошибается, что Путин не хочет диалога по Украине
- В Краснодаре 12 детей пострадали после падения части крыши школы
- Йеллен: Переговоры по замороженным активам РФ в G7 идут без накладок
- ФССП: Более 7 млн россиян ограничили в выезде из-за долгов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru