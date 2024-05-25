Экс-глава «Роскосмоса»: ВСУ ударили по объекту ракетного предупреждения на Кубани

ВСУ совершили удар по объекту российской системы предупреждения о ракетном нападении в Краснодарском крае. Об этом сообщил сенатор от Запорожской области, экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По его словам, на «ключевом элементе системы боевого управления стратегическими ядерными силами» заметны повреждения.

По информации украинских СМИ, на объекте были повреждены антенны радиолокационной станции (РЛС) «Воронеж-ДМ».

Отмечается, что он входит в число стационарных загоризонтных радиолокационных станций большой дальности «Воронеж», которые используются для обнаружения космических и аэродинамических элементов, в том числе баллистических и крылатых ракет.