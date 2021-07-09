Экипаж МКС возобновил поиск мест утечки воздуха
Экипаж Международной космической станции возобновил поиск мест утечки воздуха в российском модуле «Звезда», сообщает РИА Новости.
Российский космонавт Петр Дубров открыл люк в промежуточную камеру и обследовал различные места с помощью течеискателя. По его словам, никаких очевидных мест утечки прибор не обнаружил.
Ранее экипаж МКС закрыл люк в отсек российского модуля «Звезда», где была обнаружена утечка воздуха. Представитель консультативного совета NASA по аэрокосмической безопасности астронавта Сьюзен Хелмс заявила, что, совместно с «Роскосмосом» была создана рабочая группа по поиску причин происшествия.
Россия и США создали рабочую группу, чтобы найти причину утечки воздуха.
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