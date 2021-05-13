Система получения воды сломалась на американском модуле МКС
Установленная на американском жилом модуле Международной космической станции (МКС) система получения воды было отключена из-за возможной утечки, сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
В сообщении уточняется, что данная система используется для «рециркуляции воды из многочисленных источников в чистую питьевую воду», и её отключение не приведёт к дефициту, так как имеющегося на МКС запаса хватит на нескольких месяцев.
В NASA отметили, что угрозы для экипажа нет и космонавтов имеются запчастями для выполнения ремонта, который продлится около 10 дней.
Ранее экипаж МКС до июля закрыл люк в отсек российского модуля «Звезда», где была обнаружена утечка воздуха, сообщает RT. Представитель консультативного совета NASA по аэрокосмической безопасности астронавта Сьюзен Хелмс заявила, что, совместно с «Роскосмосом» была создана рабочая группа по поиску причин происшествия.
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