Система получения воды сломалась на американском модуле МКС

Установленная на американском жилом модуле Международной космической станции (МКС) система получения воды было отключена из-за возможной утечки, сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В сообщении уточняется, что данная система используется для «рециркуляции воды из многочисленных источников в чистую питьевую воду», и её отключение не приведёт к дефициту, так как имеющегося на МКС запаса хватит на нескольких месяцев.

В NASA отметили, что угрозы для экипажа нет и космонавтов имеются запчастями для выполнения ремонта, который продлится около 10 дней.

Ранее экипаж МКС до июля закрыл люк в отсек российского модуля «Звезда», где была обнаружена утечка воздуха, сообщает RT. Представитель консультативного совета NASA по аэрокосмической безопасности астронавта Сьюзен Хелмс заявила, что, совместно с «Роскосмосом» была создана рабочая группа по поиску причин происшествия.

