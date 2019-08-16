Экипаж А-321 вернулся в Екатеринбург

Напомним, в результате жёсткой посадки в поле Подмосковья, пострадали 74 человека. Пилоты были вынуждены посадить судно из-за отказа двигателей. Причиной поломки техники стали птицы, попавшие в оба двигателя сразу после вылета из воздушной гавани, отмечает телеканал «360». Все пассажиры, летевшие рейсом, благодаря грамотным действиям экипажа, выжили. По последним данным, госпитализация потребовалась только одной женщине. Всем гражданам, летевшим данным рейсом, государство выплатит по 100 тысяч рублей. Суммы компенсаций пострадавшим будут определены, исходя из причинённого вреда.

Добавим, командир экипажа Дамир Юсупов ранее заявил, что не считает себя героем. По его словам, он лишь выполнял свой долг, сообщает Москва 24.

