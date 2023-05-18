Скорое появление эффективных лазерных ПВО у США поставили под сомнение

Ранее в США предложили способ сбивать дальнобойные гиперзвуковые ракеты. Об этом в своей колонке для издания Medium заявил гендиректор альянса United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно. По его словам, гиперзвуковые ракеты можно уничтожать с помощью лазеров космического базирования. Он отметил, что работал с мегаваттным химическим кислородно-йодным лазером, которым удавалось успешно выводить из строя небольшие тактические ракеты. По словам Дьякова, это сложная задача как с научной, так и с технической точки зрения.

«Не думаю, что за ближайшие год-два у США появятся какие-то системы, которые они смогут развернуть в околоземном космическом пространстве для использования в этих целях. Безусловно, для этого нужно выводить лазерную систему в космос, затем оснастить ее некоторой системой целенаведения и проверить работу экспериментальным путем. Насколько я понимаю, какие-то разработки ведутся в США, если не ошибаюсь, у них есть Boeing 747, на котором смонтирована эта лазерная установка и которую они тестируют. Однако до того образца, который можно было бы использовать или представлять как оружие, еще далеко. Нужны еще и научные работы, и чисто технические усилия», — сказал Дьяков.

Собеседник НСН также отметил, что в перспективе наверняка появятся более лазероустойчивые модификации ракет.

«Действие лазера состоит в том, что вы нацеливаете лазерное пятно на мишень, удерживаете его какое-то время, и под действием излучения происходит разрушение мишени, прежде всего, за счет теплового нагрева и всяких вещей, связанных с импульсами. Ракета может отклониться от цели и потерять управляемость. Разработчики ракет будут использовать материалы, которые не поддаются действию лазерного излучения», — отметил эксперт.

Ученый добавил, что лазерное излучение должно иметь достаточно большую мощность, к тому же, лазерное пятно необходимо определенное время удерживать на поверхности мишени.

«Мишень движется со сверхзвуковой скоростью 5-7 махов (мах — это отношение скорости движения объекта к скорости звука). Скорость звука — порядка 350 м/с, значит, скорость ракеты — несколько километров в секунду. Нужно создать такую систему, которая позволила бы через какое-то время (достаточно большое) разрушить мишень. Это непростая задача. Сложно сказать, сколько времени на нее потребуется: работы по созданию такого оружия ведутся с конца 1980-х — начала 1990-х годов», — подытожил он.

Ранее корпорация SpaceX запустила десять спутников, призванных отслеживать гиперзвуковые ракеты, в интересах Минобороны США. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

