Скорое появление эффективных лазерных ПВО у США поставили под сомнение
В перспективе появятся модификации ракет, способные более успешно противостоять лазерному оружию, сказал НСН Анатолий Дьяков.
Создание противоракетного ядерного оружия — сложная задача, над которой ученые бьются уже не один десяток лет, до его появления еще далеко. Об этом НСН заявил преподаватель кафедры общей физики, доцент Московского физико-технического института Анатолий Дьяков.
Ранее в США предложили способ сбивать дальнобойные гиперзвуковые ракеты. Об этом в своей колонке для издания Medium заявил гендиректор альянса United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно. По его словам, гиперзвуковые ракеты можно уничтожать с помощью лазеров космического базирования. Он отметил, что работал с мегаваттным химическим кислородно-йодным лазером, которым удавалось успешно выводить из строя небольшие тактические ракеты. По словам Дьякова, это сложная задача как с научной, так и с технической точки зрения.
«Не думаю, что за ближайшие год-два у США появятся какие-то системы, которые они смогут развернуть в околоземном космическом пространстве для использования в этих целях. Безусловно, для этого нужно выводить лазерную систему в космос, затем оснастить ее некоторой системой целенаведения и проверить работу экспериментальным путем. Насколько я понимаю, какие-то разработки ведутся в США, если не ошибаюсь, у них есть Boeing 747, на котором смонтирована эта лазерная установка и которую они тестируют. Однако до того образца, который можно было бы использовать или представлять как оружие, еще далеко. Нужны еще и научные работы, и чисто технические усилия», — сказал Дьяков.
Собеседник НСН также отметил, что в перспективе наверняка появятся более лазероустойчивые модификации ракет.
«Действие лазера состоит в том, что вы нацеливаете лазерное пятно на мишень, удерживаете его какое-то время, и под действием излучения происходит разрушение мишени, прежде всего, за счет теплового нагрева и всяких вещей, связанных с импульсами. Ракета может отклониться от цели и потерять управляемость. Разработчики ракет будут использовать материалы, которые не поддаются действию лазерного излучения», — отметил эксперт.
Ученый добавил, что лазерное излучение должно иметь достаточно большую мощность, к тому же, лазерное пятно необходимо определенное время удерживать на поверхности мишени.
«Мишень движется со сверхзвуковой скоростью 5-7 махов (мах — это отношение скорости движения объекта к скорости звука). Скорость звука — порядка 350 м/с, значит, скорость ракеты — несколько километров в секунду. Нужно создать такую систему, которая позволила бы через какое-то время (достаточно большое) разрушить мишень. Это непростая задача. Сложно сказать, сколько времени на нее потребуется: работы по созданию такого оружия ведутся с конца 1980-х — начала 1990-х годов», — подытожил он.
Ранее корпорация SpaceX запустила десять спутников, призванных отслеживать гиперзвуковые ракеты, в интересах Минобороны США. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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