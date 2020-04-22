Лётные испытания МС-21 возобновились, несмотря на COVID-19

Летные испытания нового отечественного пассажирского лайнера МС-21 возобновились после приостановки на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом информирует Объединенная авиастроительная корпорация.

Испытания проводятся на базе Лётно-исследовательского института имени Громова в подмосковном Жуковском. Регулярные полеты в рамках программы выполняет машина МС-21-300. Он отрабатывает программу сертификационных испытаний по российским и европейским стандартам, передает ТАСС.

МС-21 - перспективный российский ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт. Программа этого семейства авиалайнеров разрабатывается корпорацией «Иркут» совместно с входящим в её состав ОКБ Яковлева.

