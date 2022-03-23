Депутат Мосгордумы стал первым в истории работающим в космосе парламентарием
Космонавт, депутат Московской городской думы Олег Артемьев стал первым в парламентарием, который принял участие в заседании московского парламента с борта Международной космической станции (МКС), сообщает пресс-служба столичного правительства.
По его словам, это уникальнейший прецедент, который даёт право гордиться историческими достижениями России в космосе.
«Такого ещё в истории не было... даже в близлежащих просторах галактики... Мы вправе гордиться тем, что наша Московская городская дума вновь подтверждает своё лидерство в цифровизации», - подчеркнул космонавт.
Артемьева избрали депутатом Мосгордумы в 2019 году. На борт МКС он прибыл 18 марта 2022 года вместе с космонавтами Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым.
Ранее космонавт Пётр Дубров установил рекорд среди россиян по времени пребывания на МКС в рамках одного полёта, сообщает RT.
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