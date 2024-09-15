Корабль Crew Dragon с туристами на борту приводнился в США
Корабль Crew Dragon, стартовавший с космическими туристами на борту, приводнился у побережья штата Флорида в США, сообщает американская компания SpaceX.
«Добро пожаловать обратно на Землю», - говорится в сообщении SpaceX в социальной сети X. Другие итоги полета не приводятся.
На борту космического корабля компании SpaceX миллиардера Илона Маска в космос отправились бизнесмен Джаред Айзекман, отставной пилот ВВС США Скотт Потит и инженеры Анна Менон и Сара Джиллис. В рамках миссии Polaris Dawn частный выход в открытый космос непрофессиональных астронавтов будет осуществлен впервые.
Ранее Маск заявил, что экипаж экспедиции будет находиться на самом большом расстоянии от Земли за полвека космических полетов всех стран.
SpaceX запустил ракету-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon 10 сентября. Изначально запуск планировался на 26 августа, однако SpaceX три раза переносила его, чтобы дождаться более благоприятного прогноза погоды и провести дополнительные проверки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru