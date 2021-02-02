SpaceX запустит на орбиту полностью коммерческий экипаж CrewDragon
Компания SpaceX Илона Маска объявила о планах запуска на орбиту полностью коммерческого экипажа космического корабля Crew Dragon в первом квартале 2021 года. Сообщение опубликовано на официальном сайте SpaceX.
Отмечается, что четверо представителей гражданского экипажа проведут на орбите несколько дней, совершая оборот вокруг земли раз в 90 минут.
Одним из участников космической миссии станет основатель компании Shift4 Джаред Айзекман. Бизнесмен объявил, что планирует собрать 100 миллионов долларов пожертвований для детской больницы St. Jude в Мемфисе. Такую же сумму он передаст больнице из личных средств.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+17 648 / сут.
Умерли
73 619+437 / сут.
Выздоровели
3,3 млн+18 169 / сут.
- SpaceX запустит на орбиту полностью коммерческий экипаж CrewDragon
- Водитель автобуса в Красноярске потерял сознание и врезался в ель
- Рогозин не видит смысла участвовать в лунной гонке с США
- В правительстве не рассматривают вопрос поддержки граждан карточками на продукты
- Роскачество заподозрило ряд приложений для очистки памяти смартфонов в шпионаже
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru