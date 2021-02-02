SpaceX запустит на орбиту полностью коммерческий экипаж CrewDragon

Компания SpaceX Илона Маска объявила о планах запуска на орбиту полностью коммерческого экипажа космического корабля Crew Dragon в первом квартале 2021 года. Сообщение опубликовано на официальном сайте SpaceX.

Отмечается, что четверо представителей гражданского экипажа проведут на орбите несколько дней, совершая оборот вокруг земли раз в 90 минут.

SpaceX заявила о планах отправить четырех туристов на орбиту до конца года

Одним из участников космической миссии станет основатель компании Shift4 Джаред Айзекман. Бизнесмен объявил, что планирует собрать 100 миллионов долларов пожертвований для детской больницы St. Jude в Мемфисе. Такую же сумму он передаст больнице из личных средств.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: NASA, Билл Ингаллс
ТЕГИ:SpacexКосмос
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры