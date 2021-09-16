Запущен Crew Dragon с первым в истории непрофессиональным экипажем
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал в США, сообщает РИА Новости.
Она выводит на орбиту корабль Crew Dragon компании SpaceX, на борту которого первый в мире непрофессиональным экипаж. Это командир экипажа и спонсор полета бизнесмен Джаред Айзекман, исследовательница Сиан Проктор, медик Хейли Арсенокс и ветеран ВВС США Кристофер Семброски.
Космический корабль проведет на околоземной орбите три дня, а затем вернется. В ходе полета члены экипажа будут проводить в невесомости научные эксперименты.
Ранее Айзекман объявил, что планирует собрать 100 миллионов долларов пожертвований для детской больницы St. Jude в Мемфисе. Такую же сумму он передаст больнице из личных средств.
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