Запущен Crew Dragon с первым в истории непрофессиональным экипажем

Она выводит на орбиту корабль Crew Dragon компании SpaceX, на борту которого первый в мире непрофессиональным экипаж. Это командир экипажа и спонсор полета бизнесмен Джаред Айзекман, исследовательница Сиан Проктор, медик Хейли Арсенокс и ветеран ВВС США Кристофер Семброски.

Космический корабль проведет на околоземной орбите три дня, а затем вернется. В ходе полета члены экипажа будут проводить в невесомости научные эксперименты.

Ранее Айзекман объявил, что планирует собрать 100 миллионов долларов пожертвований для детской больницы St. Jude в Мемфисе. Такую же сумму он передаст больнице из личных средств.

