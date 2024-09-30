Crew Dragon произвел стыковку к МКС
30 сентября 202401:33
Американский корабль Crew Dragon с экипажем из российского космонавта Александра Горбунова и астронавта NASA Ника Хейга произвел стыковку к Международной космической станции.
Затем космический корабль завершит стыковку. После ряда проверок экипажи смогут открыть люк и поприветствовать обитателей МКС.
Ранее корабль Crew Dragon с туристами на борту приводнился в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru