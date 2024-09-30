Crew Dragon произвел стыковку к МКС

Американский корабль Crew Dragon с экипажем из российского космонавта Александра Горбунова и астронавта NASA Ника Хейга произвел стыковку к Международной космической станции.

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Затем космический корабль завершит стыковку. После ряда проверок экипажи смогут открыть люк и поприветствовать обитателей МКС.

Ранее корабль Crew Dragon с туристами на борту приводнился в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: nasa.gov
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