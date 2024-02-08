Путин призвал обновить российский авиапарк
Всего несколько стран в мире способны выпускать линейку современных самолетов, Россия в их числе, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.
Глава государства добавил, что России сегодня следует активно обновлять авиапарк. Российский лидер отметил, что у страны «сверстаны масштабные планы в этой сфере». Так, до 2030 года планируется выпустить 600 новых самолетов, среди них модели Sukhoi Superjet 100, модернизированный Ту-214 и другие.
На прошлой неделе самолет обновленной модели Ту-214 совершил свой первый коммерческий полет. Первый полет состоялся из аэропорта «Жуковский» в Сочи, самолет был заполнен пассажирами на 90%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru