Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» изготовил комплектующие для Superjet 100

Компания-резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» поучаствовала в программе импортозамещения для российского ближнемагистрального самолета Superjet-100, изготовив и поставив высокоточные платиновые датчики температуры. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Опытный образец «Суперджета» с импортозамещенными комплектующими совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре в конце августа, для него по госконтракту компания «Термико» поставила 740 высокоточных платиновых датчиков температуры

«Это универсальная разработка, которую могут использовать для любых типов самолетов, ракет и другой техники в соответствии с заявленными техническими характеристиками. Работу датчиков обеспечивает платиновый термочувствительный измерительный элемент», – отметил Овчинский.

Такие датчики производитель создает по собственному техпроцессу, используя исключительно отечественную платиновую проволоку. Основная сложность – в обеспечении максимальной надежности, высокой точности и стабильности, а также достоверности результатов измерений. Метрологические характеристики платины отвечают этим требованиям.

Как отметил гендиректор «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, производитель датчиков с платиновым компонентом на протяжении 30 лет проводил разработку, испытания и отладку технологии серийного выпуска этих элементов. Погрешность измерений - вплоть до предельно возможного по ГОСТ, диапазон измеряемых температур - от минус 196˚С до плюс 500˚С.

Компания завершила полный цикл строительства и получила разрешение на ввод в эксплуатацию нового корпуса на площадке «Алабушево» в ОЭЗ в конце 2022 года, получив доступные всем резидентам налоговые льготы.

