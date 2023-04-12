Минобороны РФ: Су-27 ВС РФ не допустил нарушение границы немецким самолетом
Российский истребитель Су-27 сопроводил немецкий патрульный самолет над Балтийским морем, сообщает российское Минобороны.
В ведомстве отметили, что самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии не пересёк российскую границу.
После сопровождения иностранного военного самолета российский Су-27 вернулся на базу.
Ранее операторы региональных самолетов Superjet 100 (SSJ100) столкнулись с дефицитом свечей зажигания для российско-французских моторов SaM146, пишет РБК со ссылкой на источники в шести авиакомпаниях. Перевозчики предупредили Минпромторг, что это грозит остановкой части авиапарка в ближайшее время и полной остановке полётов «Суперджетов» со временем, передает «Радиоточка НСН».
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