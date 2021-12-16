Частная российская компания планирует запустить орбитальную ракету в 2024 году
Частная компания Success Rockets планирует запустить орбитальную ракету в 2024 году, заявил гендиректор компании Олег Мансуров на совещании в Софведе, передает ТАСС.
По его словам, уже в следующем году компания планирует суборбитальный полет на высоту более 100 километров, полноценный пуск запланирован на 2024 год.
Ранее гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поручил разработать план по наращиванию кораблей «Союз МС» для развития космического туризма.
Отмечается, что разработкой плана займется ракетно-космическая корпорация «Энергия», речь идет о наращивании производства до четырех кораблей в год.
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