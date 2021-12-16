Частная российская компания планирует запустить орбитальную ракету в 2024 году

Частная компания Success Rockets планирует запустить орбитальную ракету в 2024 году, заявил гендиректор компании Олег Мансуров на совещании в Софведе, передает ТАСС.

По его словам, уже в следующем году компания планирует суборбитальный полет на высоту более 100 километров, полноценный пуск запланирован на 2024 год.

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Ранее гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поручил разработать план по наращиванию кораблей «Союз МС» для развития космического туризма.

Отмечается, что разработкой плана займется ракетно-космическая корпорация «Энергия», речь идет о наращивании производства до четырех кораблей в год.

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Фото: nasa.gov
ТЕГИ:РоссияКосмос
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