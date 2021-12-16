Рогозин поручил нарастить производство кораблей «Союз МС» для космического туризма

Необходимо разработать план по наращиванию производства кораблей «Союз МС», передает пресс-служба слова генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, сообщают «Известия».

Отмечается, что разработкой плана займется ракетно-космическая корпорация «Энергия», речь идет о наращивании производства до четырех кораблей в год.

Также сообщается, что это необходимо для развития космического туризма.

Стоимость туров на космодром «Восточный» и «Байконур» может вырасти после пандемии COVID-19. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее рассказал генеральный директор компании «Вежитель. Авиационно-космический туризм» Василий Попов.

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Фото: twitter.com/Rogozin
ТЕГИ:ТуризмДмитрий РогозинРоскосмос
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