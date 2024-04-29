Cargo Dragon возвращается на Землю

Грузовой космический корабль Cargo Dragon отстыковался от Международной космической станции и возвращается на Землю, сообщает компания SpaceX.

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После схождения с орбиты он приводнится в Атлантическом океане у побережья Флориды. Это произойдет 30 апреля.

Cargo Dragon пристыковался к МКС 23 марта. Cargo Dragon доставит на Землю образцы проведенных научных исследований.

Ранее орбиту МКС подняли на километр, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: nasa.gov
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