Роскосмос: Корабль «Прогресс МС-27» отправится к МКС в мае
Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-27» запустят к Международной космической станции в мае. Об этом сообщает Роскосмос.
Ранее ожидалось, что запуск корабля состоится в июне.
«Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с... кораблем "Прогресс МС-27" планируется в мае 2024 года», — указали в госкорпорации.
Подготовка грузовика уже началась на космодроме Байконур, стартовали испытания в безэховой камере, далее специалисты проведут пневмовакуумные испытания.
Ранее Роскосмос сообщил о прекращении работы на орбите спутника дистанционного зондирования Земли «Аист-2Д», напоминает RT.
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