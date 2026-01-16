Для пассажиров РЖД вступает в силу сразу несколько изменений

Цены на билеты выросли благодаря индексации тарифов, установленной правительством. Поезда дальнего следования, включая плацкартные и общие вагоны, станут дороже. Особенно значительное увеличение тарифа ожидается в высокий туристический сезон с мая по сентябрь — вплоть до 20%. Предусмотрены сезонные скидки в периоды спада пассажиропотока: снижение стоимости билетов запланировано на январь (до 15%) и ноябрь-декабрь (около 15%).

Будут введены повышенные сборы за сервисные услуги повышенного уровня комфорта, такие как предоставление постельного белья, дорожных наборов и газет в купе и вагонах бизнес-класса. Полный комплекс удобств обойдется примерно в 805 руб., а в вагоне премиум-класса («Империал») стоимость вырастет до 43 тысяч рублей.

Запускается пилотный проект посадки на поезда по биометрическим данным. Первые испытания пройдут на маршрутах Москва—Нижний Новгород, Москва—Иваново и Москва—Кострома.

Изменяются правила оформления билетов для поездок за границу: с 20 января 2026 года дети до 14 лет смогут покидать Россию исключительно по загранпаспорту, а свидетельство о рождении утрачивает статус документа, позволяющего пересекать границу.

Все эти меры охватывают как внутренние, так и международные направления и внедряются последовательно, обеспечивая плавный переход пассажиров к новым условиям перевозок.

Ранее стало известно, что РЖД продаст небоскреб Moscow Towers из-за долгов и убытков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

