Бывший пилот назвал причины увольнения российских летчиков в Китае

9 февраля 202010:44

Снижение пассажиропотока из-за коронавируса нового типа стало одной из причин досрочных расторжений контрактов с российскими летчиками авиакомпаниями Китая. Об этом заявил бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов в материале URA.RU.

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Он также отметил, что пилоты из России, которых массово нанимали для обучения китайских коллег, выполнили свою миссию, подготовив кадры для местных авиакомпаний.

Ранее президент «Шереметьевского профсоюза лётного состава» Игорь Дельдюжов рассказал в эфире НСН о судьбе российских летчиков, которые вернутся из Китая после расторжения контрактов с ними. По его мнению, их высокая квалификация, а также кадровый голод в российских авиакомпаниях в связи с закупкой новых самолетов позволит пилотам трудоустроиться на Родине.

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ФОТО: РИА Новости
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