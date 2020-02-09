Бывший пилот назвал причины увольнения российских летчиков в Китае
Снижение пассажиропотока из-за коронавируса нового типа стало одной из причин досрочных расторжений контрактов с российскими летчиками авиакомпаниями Китая. Об этом заявил бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов в материале URA.RU.
Он также отметил, что пилоты из России, которых массово нанимали для обучения китайских коллег, выполнили свою миссию, подготовив кадры для местных авиакомпаний.
Ранее президент «Шереметьевского профсоюза лётного состава» Игорь Дельдюжов рассказал в эфире НСН о судьбе российских летчиков, которые вернутся из Китая после расторжения контрактов с ними. По его мнению, их высокая квалификация, а также кадровый голод в российских авиакомпаниях в связи с закупкой новых самолетов позволит пилотам трудоустроиться на Родине.
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