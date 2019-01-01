Генералы не верят в способность США перехватывать ракеты до старта

США разработали концепцию «достартового перехвата» межконтинентальных баллистических ракет. Об этом заявил первый замначальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Виктор Познихир во время VIII Московской конференции по международной безопасности. По его словам, Вашингтон планирует уничтожать ракеты других стран еще в пусковых установках, передает РИА Новости. «Стартовавшие после нанесения внезапного удара ракеты планируется перехватить противоракетными комплексами», — отметил генерал. Такие шаги нацелены на достижение стратегического превосходства США.

Но разработка концепции «достартового перехвата» еще не означает ее реализацию. Об этом в эфире НСН сообщил экс-заместитель Главнокомандующего ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ, генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев.

«Это мечта любой страны, но она трудноосуществима. Все мечтают нанести упреждающий удар, вывести средства ядерных сил противника из боевого состава и свободно гулять. Но этого не будет никогда. Такую методику преследуют все страны, которые обладают ядерным оружием. Считается высшим пилотажем уничтожить межконтинентальные баллистические ракеты до старта. Чтобы этого не произошло, их прячут в воде, воздухе и позиционных секретных районах», — рассказал он.

В реальности же обнаружить дислокацию всех межконтинентальных баллистических ракет противника до старта практически невозможно.

«Межконтинентальные баллистические ракеты начали поднимать на носители, самолеты стратегической авиации, которые находятся в воздухе, и никто не знает их местонахождение в данный момент. Как такой самолет можно уничтожить, когда не знаете, где он находится? Наши современные войска стратегического назначения имеют ракетоносители на подвижных пусковых установках, которые постоянно меняют свои координаты. Как выяснить, где они находятся? Стратегические силы ядерного морского флота находятся на атомных субмаринах в мировом океане. Тоже — где? Как можно их разом уничтожить? Есть лишь маленький процент пусковых установок, находящихся в шахтах, которые невозможно скрыть, после того, как в конце 1980-х у всех основных стран появились космические орбитальные группировки и космическая разведка достигла больших успехов», — пояснил НСН генерал-лейтенант.

Бижев уверен, что начать ядерную войну внезапно ни одна из сторон не сможет.

«Существует система противоракетной, противокосмической обороны, станции предупреждения о ракетном нападении, космическая орбитальная группировка. Все виды разведок работают на это. Фиксируются малейшие изменения ситуации», — напомнил генерал.