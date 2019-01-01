В Великобритaнии прошло успешно испытaние первого в истории летaтельного aппaрaтa без зaкрылков. Об этом сообщило Aerospace Testing International.

Сообщaется, что беспилотник Magma рaзрaботaли ученые из Мaнчестерского университетa. в создaнии aппaрaтa использовaлись титaновые детaли, которые были изготовлены бритaнской компaнией BAE Systems PLC нa 3D-принтере.

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с НСН предположил, что британские ВВС будут использовать новую разработку в качестве самолета-разведчика или для ударного назначения. Эксперт оценил революционную идею британских авиаконструкторов.

«Сказать, что британцы «впереди планеты всей» не могу. Разработка не сверхестественная. Надо смотреть, как они будут использовать разработку дальше, учитывать свои заделы, которые помогут нам не отстать или даже опередить зарубежных конкурентов.

Напомню, закрылки нужны, чтобы изменить площадь и кривизну крыла. При одних и тех же значениях скоростного напора воздуха кривизна крыла увеличивает элемент подъемной силы. Обеспечить одинаковую подъемную силу крыла на разных скоростях и высотах технически достаточно сложно. В России такие примеры уже были. Например, на довольно уже старом сверхзвуковом истребителе МиГ-21. Да, на этой машине были закрылки, но для довольно малого крыла был применен сдув встречного воздушного потока, тормозившего его подъем и набор скорости. Это было сделано, чтобы увеличить ламинарность крыла, которое нуждалось в том, чтобы при больших углах воздушной атаки была сохранена подъемная сила, особенно необходимая на взлете и посадке. А на больших высотах это крыло давало возможность развивать сверхзвуковую скорость и увеличение маневренности», - напомнил генерал-майор.