В России оценили появление британского беспилотника без закрылков
Военный летчик рассказал НСН о российских разработках в самолетостроении в противовес зарубежным.
В Великобритaнии прошло успешно испытaние первого в истории летaтельного aппaрaтa без зaкрылков. Об этом сообщило Aerospace Testing International.
Сообщaется, что беспилотник Magma рaзрaботaли ученые из Мaнчестерского университетa. в создaнии aппaрaтa использовaлись титaновые детaли, которые были изготовлены бритaнской компaнией BAE Systems PLC нa 3D-принтере.
Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с НСН предположил, что британские ВВС будут использовать новую разработку в качестве самолета-разведчика или для ударного назначения. Эксперт оценил революционную идею британских авиаконструкторов.
«Сказать, что британцы «впереди планеты всей» не могу. Разработка не сверхестественная. Надо смотреть, как они будут использовать разработку дальше, учитывать свои заделы, которые помогут нам не отстать или даже опередить зарубежных конкурентов.
Напомню, закрылки нужны, чтобы изменить площадь и кривизну крыла. При одних и тех же значениях скоростного напора воздуха кривизна крыла увеличивает элемент подъемной силы. Обеспечить одинаковую подъемную силу крыла на разных скоростях и высотах технически достаточно сложно. В России такие примеры уже были. Например, на довольно уже старом сверхзвуковом истребителе МиГ-21. Да, на этой машине были закрылки, но для довольно малого крыла был применен сдув встречного воздушного потока, тормозившего его подъем и набор скорости. Это было сделано, чтобы увеличить ламинарность крыла, которое нуждалось в том, чтобы при больших углах воздушной атаки была сохранена подъемная сила, особенно необходимая на взлете и посадке. А на больших высотах это крыло давало возможность развивать сверхзвуковую скорость и увеличение маневренности», - напомнил генерал-майор.
Заслуженный военный летчик рассказал о том, что 3D принтеры в российском самолетостроении, так же, как и британском используют не первый год, а также напомнил о российской разработке уникальной конструкции крыла из углепластика.
«3D принтеры используются для создания отдельных узлов и агрегатов в российском авиастроении. Мы сегодня впервые говорим о том, что 30 процентов деталей на магистральном самолете МС-21, который сейчас выполняет испытательные полеты, выполнены из углепластика, стекловолокна и других композитов. Россия, наверное, единственная в мире страна, которая изготавливает так называемое цельноштампованное «черное крыло» очень больших размеров. Самолет с таким крылом – это, фактически, центроплан. Пока изготовить конструкцию таких размеров, как в России, не могут сделать ни США, ни Европа», - заявил авиаэксперт.
Ранее заслуженный лётчик-испытатель России, заместитель генерального директора Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации (ГосНИИ ГА), начальник Лётно-испытательного центра Рубен Есаян в беседе с НСН заявил о необходимости вернуться к научным разработкам 70-х годов ХХ века для решения проблем в российском авиастроении.
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