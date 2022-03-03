Бразильский авиапроизводитель Embraer прекратит поставки в Россию

Бразильский авиапроизводитель Embraer прекратит поставлять в Россию запчасти для своих самолетов и обслуживать авиапарк российских компаний. Об этом сообщил телеканал CNN Brasil со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что причиной отмены поставок станут международные санкции против России и некоторых регионов Украины.