Борисов заявил об отсутствии оснований снимать SSJ с выпуска

По его словам, спустя некоторое время после катастрофы оказалось, что нет причин подвергать сомнению проект самолета. Борисов уточнил, что даже сейчас спрос на внутреннем российском рынке, а также за рубежом остается прежним.

Специалист также уточнил, что «сегодня нет никaких подтверждений, что aвиaкaтaстрофa в Шереметьеве произошлa по вине сaмолётa». По его словам, катастрофа произошла из-за целого ряда причин. В том числе, речь шла и о человеческом факторе. Кроме того, отметил Борисов, самолёт Sukhoi Superjet 100 во время катастрофы в Шереметьеве испытал перегрузки, на которые не был рассчитан.

Ранее заслуженный конструктор России Алексей Игнатов после публикации отчета МАК заявил НСН, что катастрофа произошла из-за недоработок лайнера. По его словам, ошибки пилотов в случившемся нет.

