Россия организует коммерческий тур на МКС в 2025 году

Россия намерена организовать коммерческий тур на Международную космическую станцию на корабле «Союз МС» во второй половине 2025 года, сообщила компания «Главкосмос», входящая в государственную корпорацию «Роскосмос», передает «Интерфакс».

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«Планируемый старт полета III-IV квартал 2025 года. Место запуска - космодром Байконур (Казахстан)», - говорится на сайте компании.

Предполагается, что космические туристы проведут на орбите Земли около 10 суток. Для этого им придется пройти подготовку к полету, которая продлится около 10 месяцев. При этом, обучение будет проходить на русском или английском языках.

Ранее в США стартовала ракета SpaceX с космическими туристами, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: roscosmos.ru
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