Борисов: в России нарастят выпуск пассажирских самолётов ИЛ-96 и Ту-124
Вице-премьер российского правительства Юрий Борисов заявил, что в условиях экономического давления, которое сейчас оказывают страны Запада на Россию, кабинетом министров было принято решение нарастить выпуск пассажирских лайнеров отечественного производства Ил-96 и Ту-124. Об этом он сообщил в ходе посещение авиастроительного завода в Ульяновске, уточнили в аппарате вице-премьера.
По словам Борисова, в кабмине уже завершается анализ первоочередных мер в отрасли и возникших потребностей.
«Исходя из той картины, которую мы получим, возможно, задействуем резерв по дополнительному производству этих самолетов», - добавил Борисов.
В настоящее время самолеты Ил-96 и Ту-214 выпускаются в малой серии по спецзаказу.
Ранее Минпромторг России объявил тендер на подготовку и проведение в 2022-2023 годах испытаний по программе самолета SSJ-New в модификации с максимальным импортозамещением.
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