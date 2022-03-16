Борисов: в России нарастят выпуск пассажирских самолётов ИЛ-96 и Ту-124

Вице-премьер российского правительства Юрий Борисов заявил, что в условиях экономического давления, которое сейчас оказывают страны Запада на Россию, кабинетом министров было принято решение нарастить выпуск пассажирских лайнеров отечественного производства Ил-96 и Ту-124. Об этом он сообщил в ходе посещение авиастроительного завода в Ульяновске, уточнили в аппарате вице-премьера.

По словам Борисова, в кабмине уже завершается анализ первоочередных мер в отрасли и возникших потребностей.