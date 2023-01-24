Борисов рассказал о развертывании российской орбитальной станции

Развертывание российской орбитальной станции планируется начать в 2027 году. Об этом сообщил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов, передает РИА Новости.

При этом проектирование Российской орбитальной станции, которая будет необходима после окончания эксплуатации Международной космической станции, планируют завершить к концу 2023 года.

Также сообщается, что второй этап развертывания РОС планируют начать в 2030 году.

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Ранее эксперт по космической тематике Дмитрий Струговец заявил, что было принято решение об участии «Роскосмоса» в проекте Международной космической станции (МКС) до 2028 года, означающее, что до 2030 года Российская орбитальная служебная станция (РОСС) вряд ли заработает.

Россия вынуждена остаться на МКС из-за неопределенностей с отечественной станцией, заявил на этом фоне научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Фото: roscosmos.ru
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