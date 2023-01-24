Борисов рассказал о развертывании российской орбитальной станции

Развертывание российской орбитальной станции планируется начать в 2027 году. Об этом сообщил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов, передает РИА Новости.

При этом проектирование Российской орбитальной станции, которая будет необходима после окончания эксплуатации Международной космической станции, планируют завершить к концу 2023 года.

Также сообщается, что второй этап развертывания РОС планируют начать в 2030 году.