Борисов рассказал о развертывании российской орбитальной станции
Развертывание российской орбитальной станции планируется начать в 2027 году. Об этом сообщил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов, передает РИА Новости.
При этом проектирование Российской орбитальной станции, которая будет необходима после окончания эксплуатации Международной космической станции, планируют завершить к концу 2023 года.
Также сообщается, что второй этап развертывания РОС планируют начать в 2030 году.
Ранее эксперт по космической тематике Дмитрий Струговец заявил, что было принято решение об участии «Роскосмоса» в проекте Международной космической станции (МКС) до 2028 года, означающее, что до 2030 года Российская орбитальная служебная станция (РОСС) вряд ли заработает.
Россия вынуждена остаться на МКС из-за неопределенностей с отечественной станцией, заявил на этом фоне научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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