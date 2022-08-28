Борисов: российская орбитальная станция может быть переименована после завершения проектирования
Название Российской орбитальной станции (РОС) может быть изменено, сообщает ТАСС со ссылкой на главу «Роскосмоса» Юрия Борисова.
По его словам, это может произойти после завершения проектирования. Отмечается, что пока во внутренних документах используется название «РОС». «Возможно, после завершения проектирования национальная станция будет переименована», — отметил глава госкорпорации.
Напомним, «Роскосмос» показал художественное изображение сборки и эксплуатации новой Российской орбитальной станции. На первом этапе экипаж РОС будет состоять из двух человек.
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