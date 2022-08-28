Борисов: российская орбитальная станция может быть переименована после завершения проектирования

Название Российской орбитальной станции (РОС) может быть изменено, сообщает ТАСС со ссылкой на главу «Роскосмоса» Юрия Борисова.

Строительство российской орбитальной станции начнется не ранее 2028 года

По его словам, это может произойти после завершения проектирования. Отмечается, что пока во внутренних документах используется название «РОС». «Возможно, после завершения проектирования национальная станция будет переименована», — отметил глава госкорпорации.

Напомним, «Роскосмос» показал художественное изображение сборки и эксплуатации новой Российской орбитальной станции. На первом этапе экипаж РОС будет состоять из двух человек.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Роскосмос
ТЕГИ:РоскосмосКосмос
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры