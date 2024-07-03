Борисов подтвердил подлинность лунного грунта, доставленного миссиями «Аполлон»
Грунт, который был доставлен астронавтами США с поверхности Луны в рамках миссий «Аполлон» в 1960-х и 1970-х годах, действительно является лунным. Об этом заявил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов в ходе пленарного заседания Государственной Думы.
Глава госкорпорации ответил на вопрос одного из законодателей о том, были ли на самом деле американские астронавты на Луне. Он отметил, что NASA передало советским коллегам образцы грунта с одной из своих пилотируемых миссий.
По словам Борисова, экспертиза показала, что грунт оказался именно лунным.
Ранее действительный член (академик) Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков в разговоре с НСН отметил, что присутствие американцев на Луне было неоднократно подтверждено, передает «Радиоточка НСН».
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