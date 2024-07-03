Борисов подтвердил подлинность лунного грунта, доставленного миссиями «Аполлон»

Глава госкорпорации ответил на вопрос одного из законодателей о том, были ли на самом деле американские астронавты на Луне. Он отметил, что NASA передало советским коллегам образцы грунта с одной из своих пилотируемых миссий.

По словам Борисова, экспертиза показала, что грунт оказался именно лунным.

Ранее действительный член (академик) Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков в разговоре с НСН отметил, что присутствие американцев на Луне было неоднократно подтверждено, передает «Радиоточка НСН».

