Борисов: Россия и Китай начнут экспансию Луны после 2036 года

Россия совместно с Китаем начнет «экспансию» Луны после 2036 года, пишет «РИА Новости» со ссылкой на главу «Роскосмоса» Юрия Борисова.

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По его словам, в 2033-2035 годах на Луну намерены отправить научную станцию, которая на данный момент находится в разработке. В начале мая специалисты начали работу по созданию ядерной энергетической установки для станции.

Российско-китайское соглашение о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции было заключено в ноябре 2022 года. Главными участниками проекта станут «Роскосмос» и Китайское национальное космическое управление, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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