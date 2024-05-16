Борисов: Россия и Китай начнут экспансию Луны после 2036 года
Россия совместно с Китаем начнет «экспансию» Луны после 2036 года, пишет «РИА Новости» со ссылкой на главу «Роскосмоса» Юрия Борисова.
По его словам, в 2033-2035 годах на Луну намерены отправить научную станцию, которая на данный момент находится в разработке. В начале мая специалисты начали работу по созданию ядерной энергетической установки для станции.
Российско-китайское соглашение о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции было заключено в ноябре 2022 года. Главными участниками проекта станут «Роскосмос» и Китайское национальное космическое управление, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru