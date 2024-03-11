Борисов отчитался Путину о готовности космодрома «Восточный» к пуску «Ангары-А5»
Стартовый комплекс космодрома «Восточный» (Амурская область) почти готов к запуску тяжелой ракеты «Ангара-А5». Об этом в ходе доклада российскому лидеру Владимиру Путину заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, сообщило агентство ТАСС.
Борисов выразил надежду, что первый запуск удастся осуществить уже в первой декаде апреля. Гендиректор «Роскосмоса» назвал это очень важным событием для страны, способствующим укреплению космической наземной инфраструктуры.
Он также добавил, что площадка на космодроме «Восточный» будет вторым в России стартовым столом для пуска ракет семейства «Ангара».
Ранее сообщалось, что первый в истории пуск российской ракеты «Ангара» со стартового стола на космодроме «Восточный» состоится в период с 6 по 10 апреля 2024 года.
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