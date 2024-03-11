Борисов отчитался Путину о готовности космодрома «Восточный» к пуску «Ангары-А5»

Он также добавил, что площадка на космодроме «Восточный» будет вторым в России стартовым столом для пуска ракет семейства «Ангара».

Ранее сообщалось, что первый в истории пуск российской ракеты «Ангара» со стартового стола на космодроме «Восточный» состоится в период с 6 по 10 апреля 2024 года.

