СМИ: первый пуск «Ангары» с «Восточного» состоится в период с 6 по 10 апреля
4 марта 202405:19
Первый в истории пуск российской ракеты «Ангара» со стартового стола на космодроме «Восточный» состоится в период с 6 по 10 апреля 2024 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
По его словам, в мае с этого космодрома в Амурской области ожидается запуск двух аппаратов мониторинга гелиогеофизической обстановки на одной ракете «Союз-2».
В феврале начался второй этап испытаний комплекса для «Ангары» на космодроме «Восточный», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru