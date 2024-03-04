СМИ: первый пуск «Ангары» с «Восточного» состоится в период с 6 по 10 апреля

По его словам, в мае с этого космодрома в Амурской области ожидается запуск двух аппаратов мониторинга гелиогеофизической обстановки на одной ракете «Союз-2».

В феврале начался второй этап испытаний комплекса для «Ангары» на космодроме «Восточный», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

