СМИ: первый пуск «Ангары» с «Восточного» состоится в период с 6 по 10 апреля

Первый в истории пуск российской ракеты «Ангара» со стартового стола на космодроме «Восточный» состоится в период с 6 по 10 апреля 2024 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Первый пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с «Восточного» назначен на апрель

По его словам, в мае с этого космодрома в Амурской области ожидается запуск двух аппаратов мониторинга гелиогеофизической обстановки на одной ракете «Союз-2».

В феврале начался второй этап испытаний комплекса для «Ангары» на космодроме «Восточный», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: stat.mil.ru
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