Первый пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с «Восточного» назначен на апрель

Первый пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный будет произведён в первой трети апреля. Такие сроки назвал руководитель «Роскосмоса» Юрий Борисов. Он уточнил, что ракета уже находится на Восточном вместе с разгонным блоком.

Ранее первый пуск планировался на март. «Ангара» представляет собой семейство отечественных ракет-носителей модульного типа разной грузоподъемности. Они создаются на основе универсальных ракетных модулей с кислородно-керосиновыми двигателями.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», данное семейство состоит из носителей от легкого до тяжелого классов. Грузоподъемность варьируется от 3,5 тонн («Ангара-1.2») до 38 тонн («Ангара-А5В»).

