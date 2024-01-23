Первый пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с «Восточного» назначен на апрель
Первый пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный будет произведён в первой трети апреля. Такие сроки назвал руководитель «Роскосмоса» Юрий Борисов. Он уточнил, что ракета уже находится на Восточном вместе с разгонным блоком.
Ранее первый пуск планировался на март. «Ангара» представляет собой семейство отечественных ракет-носителей модульного типа разной грузоподъемности. Они создаются на основе универсальных ракетных модулей с кислородно-керосиновыми двигателями.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», данное семейство состоит из носителей от легкого до тяжелого классов. Грузоподъемность варьируется от 3,5 тонн («Ангара-1.2») до 38 тонн («Ангара-А5В»).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru