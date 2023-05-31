Борисов: необходимо перейти к серийному выпуску космических аппаратов
Создание российских спутниковых группировок и переход к серийному выпуску космических аппаратов – основные направления стратегии «Роскосмоса», заявил его глава Юрий Борисов на заседании Совета молодых ученых и специалистов Роскосмоса, сообщает «Российская газета».
По его словам, для этого необходимо создать современное производство, основанное на новых принципах логистики, способное тиражировать технические решения.
Боррисов подчеркнул, что необходимо создать предприятие способное выпускать около 250 спутников в год.
Ранее стало известно, что Россия впервые в истории развернула полную группировку метеоспутников, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru