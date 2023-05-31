Борисов: необходимо перейти к серийному выпуску космических аппаратов

Создание российских спутниковых группировок и переход к серийному выпуску космических аппаратов – основные направления стратегии «Роскосмоса», заявил его глава Юрий Борисов на заседании Совета молодых ученых и специалистов Роскосмоса, сообщает «Российская газета».

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По его словам, для этого необходимо создать современное производство, основанное на новых принципах логистики, способное тиражировать технические решения.

Боррисов подчеркнул, что необходимо создать предприятие способное выпускать около 250 спутников в год.

Ранее стало известно, что Россия впервые в истории развернула полную группировку метеоспутников, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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