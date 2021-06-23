Более 80 тысяч человек подписали петицию за то, чтобы оставить миллиардера Безоса в космосе
Петиция в поддержку того, чтобы не позволить миллиардеру Джеффу Безосу вернуться из его предстоящего полета в космос, собрала более 87 тысяч подписей на платформе change.org.
«Миллиардеров не должно быть ни на Земле, ни в космосе, но если решать относительно последнего, то пусть они остаются там», - сказано в петиции.
Ранее Джефф Безос в своём Instagram признался, что с пяти лет мечтал о путешествии в космос.
По словам богатейшего человека в мире, его мечта исполнится 20 июля, когда он вместе со своим братом отправится в космос на корабле New Shepard своей компании Blue Origin.
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