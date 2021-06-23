Более 80 тысяч человек подписали петицию за то, чтобы оставить миллиардера Безоса в космосе

«Миллиардеров не должно быть ни на Земле, ни в космосе, но если решать относительно последнего, то пусть они остаются там», - сказано в петиции.

Ранее Джефф Безос в своём Instagram признался, что с пяти лет мечтал о путешествии в космос.

По словам богатейшего человека в мире, его мечта исполнится 20 июля, когда он вместе со своим братом отправится в космос на корабле New Shepard своей компании Blue Origin.

