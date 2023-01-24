«Без Луны, Китая и финансирования»: Создание российской орбитальной станции под вопросом

Российская орбитальная станция не сможет решить задачи, которые стоят перед отечественной космонавтикой сегодня, заявил главный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в разговоре с НСН.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что развертывание российской орбитальной станции планируется начать в 2027 году, а второй этап развертывания РОС планируют начать в 2030 году. Ионин предложил сначала определиться с целями этого проекта.

«Меня интересует, каковы цели создания этой станции. Во-первых, на эту станцию «Роскосмос» предполагает тратить деньги из нашего бюджета, на решение каких задач пойдут эти средства? Пока я ответ от «Роскосмоса» не слышал. Также я понимаю, что такая космическая станция в современных технологических условиях - при той массе больших космических программ, которые есть в мире, в геополитических условиях, - не может быть основной программой российского пилотируемого космоса», - отметил он.

По его словам, основным космическим направлением сегодня является полет на Луну, к которому готовятся в США и Китае. Россия же заявляет о договоренностях с Пекином в этой области, но возникает вопрос – как финансировать параллельно две большие программы.