«Без Луны, Китая и финансирования»: Создание российской орбитальной станции под вопросом
Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин заявил НСН, что не видит смысла в создании российской орбитальной станции на данном этапе.
Российская орбитальная станция не сможет решить задачи, которые стоят перед отечественной космонавтикой сегодня, заявил главный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в разговоре с НСН.
Ранее гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что развертывание российской орбитальной станции планируется начать в 2027 году, а второй этап развертывания РОС планируют начать в 2030 году. Ионин предложил сначала определиться с целями этого проекта.
«Меня интересует, каковы цели создания этой станции. Во-первых, на эту станцию «Роскосмос» предполагает тратить деньги из нашего бюджета, на решение каких задач пойдут эти средства? Пока я ответ от «Роскосмоса» не слышал. Также я понимаю, что такая космическая станция в современных технологических условиях - при той массе больших космических программ, которые есть в мире, в геополитических условиях, - не может быть основной программой российского пилотируемого космоса», - отметил он.
По его словам, основным космическим направлением сегодня является полет на Луну, к которому готовятся в США и Китае. Россия же заявляет о договоренностях с Пекином в этой области, но возникает вопрос – как финансировать параллельно две большие программы.
«Китай и США нацелились на Луну, там будет разворачиваться основной пилотируемый фронт. Надо просто выбирать, с кем идти, потому что затраты колоссальные, в одиночку Россия лунную программу не потянет. Нам постоянно говорят, что есть некие договоренности с Китаем, тогда как эта станция вписывается в совместную с Китаем программу? Или «Роскосмос» собирается за наш счет финансировать две программы? Вкладывать средства можно в выгодные стратегические партнерства с Китаем, со странами БРИКС или в проекты, которые обеспечивают технологический рывок – развитие науки, образования, обороны. Пока никаких таких задач для РОС я не вижу. Если бы сказали, что эта станция нужна для того же ядерного буксира (космическое транспортное средство, прим. НСН), который со всех точек зрения является прорывным – и с экономической, и с политической, и с военной, и с комической, но нам о целях ничего не говорят», - объяснил собеседник НСН.
Ранее научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев рассказал НСН, что Российская орбитальная служебная станция на данный момент является лишь эскизом, финансирования на эту задачу не хватает.
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