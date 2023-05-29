Белорусская космонавтка Василевская включена в экипаж для полета на МКС

Всего отбор для полёта в космос в российском Центре подготовки космонавтов в Звездном городке проходили шесть девушек из Белоруссии. В конце прошлого года Центр посетил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Экипаж с первой белорусской космонавткой отправится на МКС в марте 2024 года на корабле «Союз МС-25».

Ранее NASA предложило запретить космическим туристам вступать в половую связь на МКС в связи с высоким радиоактивным риском. Космонавт Олег Артемьев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» не согласился с таким запретом.

