Белорусская космонавтка Василевская включена в экипаж для полета на МКС
Женщина – космонавт из Белоруссии Марина Василевская включена в состав основного экипажа для полета на Международную космическую станцию, информирует Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагагрина. Командиром корабля назначен космонавт Олег Новицкий.
Бортинженером в состав экипажа включён астронавт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США Колдвелл Дайсон Трейси. Дублёром Василевской стала Анастансия Ленкова - детский хирург белорусского Республиканского научно-практического центра. Сама Василевская работает бортпроводником авиакомпании «Белавиа».
Всего отбор для полёта в космос в российском Центре подготовки космонавтов в Звездном городке проходили шесть девушек из Белоруссии. В конце прошлого года Центр посетил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Экипаж с первой белорусской космонавткой отправится на МКС в марте 2024 года на корабле «Союз МС-25».
Ранее NASA предложило запретить космическим туристам вступать в половую связь на МКС в связи с высоким радиоактивным риском. Космонавт Олег Артемьев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» не согласился с таким запретом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru