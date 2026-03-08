Самолёт Azur Air из Тюмени в Нячанг, подавший сигнал тревоги, сел в Янгоне

Представители Azur Air отметили, что посадка прошла в штатном режиме, после чего самолёт самостоятельно зарулил на стоянку. На борту находились 336 пассажиров и 10 членов экипажа. Никто из находившихся на борту не пострадал.

Ранее другой рейс Azur Air из Пхукет в Барнаул подал сигнал бедствия над Китаем, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».