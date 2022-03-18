Аzur Air объявила, что будет самостоятельно ремонтировать свои самолёты

В сообщении говорится, что Росавиация выдало компании необходимое разрешение, техобслуживание будет выполняться на техбазе в аэропорту «Внуково».

«Возможности техцентра Azur Air позволяют проводить модификацию воздушных судов, замену двигателей и стоек шасси, а также ремонт интерьеров», - добавили в пресс-службе.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который даёт российским компаниям возможность регистрировать права на находящиеся в лизинге иностранные самолёты.