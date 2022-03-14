Авиакомпания Utair перевела все свои самолёты в российский реестр
Авиакомпания Utair объявила, что перевела в российский реестр 50 своих самолётов, сообщает пресс-служба перевозчика.
В сообщении говорится, что этого количества воздушных судов достаточно для обслуживания пассажиров и заказчиков.
«Мы начали переводить самолёты в российский реестр ещё в прошлом году, и на сегодня закончили перевод всего флота, включая дальнемагистральные широкофюзеляжные Boeing-767», - отметил президента «Utair - Пассажирские авиалинии» Олег Семёнов.
В авиакомпании добавили, что самолёты, переведённые в российский реестр, обслуживают как внутрироссийские, так зарубежные рейсы.
Ранее Россия возобновила прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с Индонезией и Китаем, сообщает «Свободная пресса».
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