Авиакомпания Utair перевела все свои самолёты в российский реестр

В сообщении говорится, что этого количества воздушных судов достаточно для обслуживания пассажиров и заказчиков.

«Мы начали переводить самолёты в российский реестр ещё в прошлом году, и на сегодня закончили перевод всего флота, включая дальнемагистральные широкофюзеляжные Boeing-767», - отметил президента «Utair - Пассажирские авиалинии» Олег Семёнов.

В авиакомпании добавили, что самолёты, переведённые в российский реестр, обслуживают как внутрироссийские, так зарубежные рейсы.

Ранее Россия возобновила прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с Индонезией и Китаем, сообщает «Свободная пресса».

