Азербайджан возвращает рейсы в Россию с 15 июня
Авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) и Buta Airways с 15 июня возобновят регулярные полеты в российские города. Об этом сообщает ТАСС.
Сообщается, что воздушные суда азербайджанских авиаперевозчиков начнут выполнение авиарейсов из международного аэропорта Баку в Москву, Санкт-Петербург, Астрахань, Минеральные Воды и Казань.
Авиакомпания AZAL будет выполнять регулярные рейсы в московские аэропорты Домодедово и Внуково ежедневно, в Санкт-Петербург - два раза в неделю (по четвергам и воскресеньям).
Лоукостер Buta Airways намерен выполнять рейсы из Баку дважды в неделю: в Астрахань (по четвергам и воскресеньям), в Минеральные Воды (по вторникам и воскресеньям) и в Казань (по средам и субботам).
Ранее, 6 марта, азербайджанские авиалинии приостановили выполнение рейсов в Россию из-за рисков отсутствия возможности полноценного страхования при совершении международных полетов.
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