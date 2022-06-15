Азербайджан возвращает рейсы в Россию с 15 июня

Сообщается, что воздушные суда азербайджанских авиаперевозчиков начнут выполнение авиарейсов из международного аэропорта Баку в Москву, Санкт-Петербург, Астрахань, Минеральные Воды и Казань.

Авиакомпания AZAL будет выполнять регулярные рейсы в московские аэропорты Домодедово и Внуково ежедневно, в Санкт-Петербург - два раза в неделю (по четвергам и воскресеньям).

Лоукостер Buta Airways намерен выполнять рейсы из Баку дважды в неделю: в Астрахань (по четвергам и воскресеньям), в Минеральные Воды (по вторникам и воскресеньям) и в Казань (по средам и субботам).

Ранее, 6 марта, азербайджанские авиалинии приостановили выполнение рейсов в Россию из-за рисков отсутствия возможности полноценного страхования при совершении международных полетов.