Авиация Черноморского флота уничтожила безэкипажный катер ВСУ

Морская авиация Черноморского флота обнаружила и уничтожила украинский безэкипажный катер, сообщили в Минобороны РФ.

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В оборонном ведомстве уточнили, что инцидент произошел во вторник вечером в акватории Черного моря.

Ранее сообщалось, что российские силы отразили четыре атаки противника на запорожском направлении. Киев потерял около 400 человек, три танка, девять боевых бронированных машин и 14 орудий полевой артиллерии, передают «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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