Авиация Черноморского флота уничтожила безэкипажный катер ВСУ

В оборонном ведомстве уточнили, что инцидент произошел во вторник вечером в акватории Черного моря.

Ранее сообщалось, что российские силы отразили четыре атаки противника на запорожском направлении. Киев потерял около 400 человек, три танка, девять боевых бронированных машин и 14 орудий полевой артиллерии, передают «Известия».

