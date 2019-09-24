Авиакомпания «Ямал» пожаловалась на проблемы с Sukhoi Superjet 100

Российская авиакомпания «Ямал» заявила о превышении вертикальных нагрузок на шасси самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ) при взлетах и посадках. Как пишет «Коммерсант», с 18 августа по 8 сентября датчики самолетов этого перевозчика семь раз зафиксировали превышение нагрузок на шасси. Отмечается, что максимальное превышение составляло 2,03 единицы. Производитель лайнера устанавливает допустимое значение нагрузок в 2 единицы.

Перегрузки были отмечены при столкновении шасси со стыками плит на взлетно-посадочной полосе (ВПП) аэропорта Нового Уренгоя. Авиакомпания уже проинформировала о проблеме других перевозчиков. В письме говорится, что перегрузки говорят о неудовлетворительном состоянии ВПП в городе. Отмечается, что руководство воздушной гавани не выявил недостатков во ВПП. В Росавиации ситуацию пока не прокомментировали, передает Ura.ru.

5 мая произошла катастрофа самолета SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево. Из-за возникших проблем вскоре после вылета лайнер вернулся в аэропорт и при посадке загорелся. Жертвами жесткой посадки стал 41 человек.

Экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов объяснил НСН, почему МАК пытается скрыть истинную причину катастрофы SSJ-100.



