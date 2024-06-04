Авиакомпания «Россия» выясняет причины проблем с шасси у нескольких SSJ-100

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что за один день в столичном аэропорту «Шереметьево» обнаружили девять лайнеров этого авиаперевозчика с проколотыми колёсами шасси. Самолёты с повреждёнными шасси прибыли в аэропорт из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Архангельска 2 июня.

В авиакомпании «Россия» сообщили также, что неисправные шины уже заменили.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае Ан-26 выкатился за пределы ВПП. На его борту находилось 23 пассажира. Никто не пострадал.







