Авиакомпания «Россия» выясняет причины проблем с шасси у нескольких SSJ-100
Авиакомпания «Россия» начала проверку для выяснения причин поломки шасси у нескольких своих самолетов SSJ-100. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что за один день в столичном аэропорту «Шереметьево» обнаружили девять лайнеров этого авиаперевозчика с проколотыми колёсами шасси. Самолёты с повреждёнными шасси прибыли в аэропорт из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Архангельска 2 июня.
В авиакомпании «Россия» сообщили также, что неисправные шины уже заменили.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае Ан-26 выкатился за пределы ВПП. На его борту находилось 23 пассажира. Никто не пострадал.
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