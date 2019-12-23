На модификацию «Суперджета» потратят еще 15 млрд рублей

Источники издания в ведомстве подтвердили намерение провести соответствующие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Инженеры «Гражданских самолетов Сухого» должны представить новую модель лайнера к середине декабря 2021 года, первый экземпляр планируют построить к 2024 году.

Ранее, в мае уходящего года, Минпромторг уже выделил 3,5 млрд рублей на начальный этап проектных работ, отмечает Ura.ru.

На прошлой неделе глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что два «Суперджета» в бизнес-комплектации может приобрести Таиланд. В настоящее время в парке ВВС этой страны эксплуатируются три такие машины, сообщает RT.

