На модификацию «Суперджета» потратят еще 15 млрд рублей
Минпромторг России намерен дополнительно потратить около 15 миллиардов рублей на проектирование самолета Superjet New, который, в отличие от Sukhoi SuperJet 100, в основном будет состоять из отечественных комплектующих, сообщает РБК.
Источники издания в ведомстве подтвердили намерение провести соответствующие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
Инженеры «Гражданских самолетов Сухого» должны представить новую модель лайнера к середине декабря 2021 года, первый экземпляр планируют построить к 2024 году.
Ранее, в мае уходящего года, Минпромторг уже выделил 3,5 млрд рублей на начальный этап проектных работ, отмечает Ura.ru.
На прошлой неделе глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что два «Суперджета» в бизнес-комплектации может приобрести Таиланд. В настоящее время в парке ВВС этой страны эксплуатируются три такие машины, сообщает RT.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Профстандарт для преподавателей российских вузов отменят
- На модификацию «Суперджета» потратят еще 15 млрд рублей
- Адмирал раскрыл уничтожение минного поля в Финском заливе перед погружением Путина
- Названы качества идеальной новогодней ёлки
- Названы самые востребованные профессии